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فن

شاب لبنانى يرفع لافتة لـ رضوى الشربينى فى المظاهرات | تعرف على المكتوب بها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:12 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهر في الصورة شاب لبنانى يشارك فى الثورة والمظاهرات المستمرة في لبنان لليوم الخامس على التوالي ورفع الشاب لافتة مكتوب عليها : " نعم لـ رضوى الشربينى ".

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: " احنا موجودين حتى فىً ثوره لبنان...الله عليكم يا حبايبى 😄❤️🌹".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها على انستجرام وعلق بعضهم قائلا : " انتي جوا قلوبنا في اي حتة يا رورو 😍🌸😂 ، ربنا يحبب فيكى خلقه كمان وكمان ".

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