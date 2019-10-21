شاب لبنانى يرفع لافتة لـ رضوى الشربينى فى المظاهرات | تعرف على المكتوب بها

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".



وظهر في الصورة شاب لبنانى يشارك فى الثورة والمظاهرات المستمرة في لبنان لليوم الخامس على التوالي ورفع الشاب لافتة مكتوب عليها : " نعم لـ رضوى الشربينى ".



وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: " احنا موجودين حتى فىً ثوره لبنان...الله عليكم يا حبايبى 😄❤️🌹".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها على انستجرام وعلق بعضهم قائلا : " انتي جوا قلوبنا في اي حتة يا رورو 😍🌸😂 ، ربنا يحبب فيكى خلقه كمان وكمان ".



