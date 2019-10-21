تعليق ناري من شريف مدكور على قضية إعدام راجح

نشر الإعلامى شريف مدكور، صورة خلفيتها سوداء معلقًا عليها "يعني حبسوا رئيسين جمهورية وطقم وزراء ومحافظين، وعايزهم يخافوا من راجح عشان أمه مدرسة فرنساوي ابنك_عبيط_ياحاج"، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



وحاز الملصق على كثير من إعجاب متابعى شريف مدكور وكذلك التعليقات .



وكانت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قررت تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة ٢٧ أكتوبر.





