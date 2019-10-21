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أخبار البلد

تعليق ناري من شريف مدكور على قضية إعدام راجح

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:47 م
الإعلامى شريف مدكور
الإعلامى شريف مدكور
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شيماء مجدي
نشر الإعلامى شريف مدكور، صورة خلفيتها سوداء معلقًا عليها "يعني حبسوا رئيسين جمهورية وطقم وزراء ومحافظين، وعايزهم يخافوا من راجح عشان أمه مدرسة فرنساوي ابنك_عبيط_ياحاج"، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وحاز الملصق على كثير من إعجاب متابعى شريف مدكور وكذلك التعليقات .

وكانت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية قررت تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة ٢٧ أكتوبر.


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