شاهد تقرير الموقف الأمنى.. ضبط شخص يقوم بتجميع اسطوانات البوتاجاز.. وإحباط تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بتجميع اسطوانات البوتاجاز وإعادة تعبئتها لطرحها بالسوق السوداء.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، باستخدام منزله كمخزن لتجميع اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى، وإعادة طرحها وبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من السعر الرسمى والاستفادة بفارق السعر.



عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور بالمخزن المشار إليه أمكن ضبطه أثناء قيامه بإعادة تعبئة اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم (تجارى 25 كجم) من اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (منزلى 12.50 كجم) دون تكملة كامل محتواها، وذلك لإعادة بيعها والذى يعد غشًا تجاريًا.



بتفتيش المخزن عثر على (124 اسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم - 17 لاكور - 130 غطاء برشام المستخدم لاسطوانات الغاز).



بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء.



كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات –سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر خاصة بالنت – قطع هارد حاسب آلى – سجائر إلكترونية – لوازم متنوعة لأعمال التشطيب والدهانات"، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (1,105,212 جنيه).



وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 3 قضايا تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (29,600 ألف جنيه )، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1398) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (192) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

