ستارة تتسبب في سقوط مراهق من نافذة بالدور السابع وموته في الحال

لقى مراهق بريطاني مصرعه بعد سقوطه من حمام في الطابق السابع بمبنى سكني في مدينة قرطبة بجنوب إسبانيا.



وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، قالت السلطات الإسبانية، إنها تتعامل مع الحادث باعتباره حادثا مأساويا، مؤكدة أن الشرطة لا تحقق في ذلك باعتباره جريمة في هذه المرحلة.



وأفادت التحريات بأن الطالب المراهق سقط من نافذة الحمام ليلقى حتفه في حوالي الساعة 11.25 من مساء أول أمس.



وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن الصبي كان يحاول إصلاح ستارة مكسورة عندما سقط.



قال مصدر إنه يبدو أن الستارة سقطت أثناء محاولته إنزالها، لأن الضوء القادم من نافذته كان يمنعه من النوم.



وضعت الشرطة المحلية طوقًا أمنيًا حول المبنى السكني مكان سقوط الطالب المراهق بعد وقت قصير من وقوع الحادث.



قالت صحيفة محلية إنه ذهب إلى الفراش قبل وقت قصير من المأساة بعد الخروج لتناول العشاء مع عائلته المضيفة.

