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ثقافة

الخميس.. جمعية محبي الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بذكري الفنان محمد فوزي فى السابعة من مساء يوم الخميس ٢٤ أكتوبر الجارى بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق فيصل ( جندية مول) .

وبحضور الدكتورة ميادة الحو حفيدة الفنان محمد فوزي، والمهندس خليل حبيب نجل شقيق الفنانة مديحة يسري، يبدأ الحفل بعرض فيلم تسجلي عن مشوار الفنان محمد فوزى بعنوان "عوام علي بر الهوي "، عقب ذلك يتحدث رئيس الجمعية عن ملامح الصداقة بين الفنان فريد الأطرش والفنان محمد فوزي .

كما يتضمن برنامج الاحتفال فقرة غنائية لروائع الألحان التى تغنى بها فوزي وكبار نجوم الطرب فى مصر، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.

يذكر أن الفنان محمد فوزي رحل عن عمر يناهز ٤٨ عاما، حيث ولد فى ٢٤ أغسطس ١٩١٨، وتوفى في ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦، بعد صراع طويل مع المرض، وقد قدم خلال مشواره فى الفن ٣٦ فيلما، إلى جانب مجموعة كبيرة جدا من الأغانى، وهو أول من قدم أغاني للأطفال منها "ماما زمانها جاية، ذهب الليل" .
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