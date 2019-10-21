جماهير الإسماعيلي تتوافد لشراء تذاكر مباراة الجزيرة الإماراتي

توافدت جماهير النادي الإسماعيلي اليوم الإثنين على مقر النادي، لشراء تذاكر مباراة الفريق أمام الجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ووافقت الجهات الأمنية علي حضور 5 آلاف مشجع لحضور اللقاء، حيث يحتاج الدراويش لدعم الجماهير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة كبيرة تساعده علي التأهل للدور ربع النهائي قبل موقعة الإياب في الإمارات.



وتأهل الإسماعيلى لهذا الدور بعد إقصاء أهلي بنغازي الليبي في دور ال32 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).