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أخبار العالم

مصرع وإصابة 46 شخصًا في حادث سير جنوب غربي الكونغو الديمقراطية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:57 م
أرشيفية
أرشيفية
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أ ش أ
لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعه فيما أصيب 16 آخرون بجروح في حادث سير تعرضت له حافلة في محافظة باس كونغو الواقعة جنوب غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن مكتب رئيس البلاد، فليكس تشيسكيدى، في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أنه قد ألغى زيارته لليابان بسبب الحادث، مشيرًا إلى أن حاكم المحافظة فتح تحقيقًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادث الذي وقع أمس الأحد وملابساته.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن تشيسكيدى قد زار مدينة مبانزا نجونجو اليوم معربًا عن تعازيه لأسر القتلى جراء الحادث، كما نقل وزير التضامن الاجتماعي، ستيف مبيكاي، ثلاث عيادات متنقلة وفريق طبي إلى الموقع، مصرحًا بأنه سيتم نقل الجرحى المصابين إلى العاصمة كينشاسا لتلقي المزيد من العلاج اللازم.

وكانت الشبكة الإذاعية المحلية "راديو كابي" المدعومة من الأمم المتحدة قد نقلت عن مسئول محلي قوله إن مكابح الحافلة قد تكون تعطلت ما أدى لوقوع الحادث.
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