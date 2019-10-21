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مرأة

أسرع وصفة للتخلص من التهابات البول نهائيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني الكثير من التهاب البول الحاد وحرقان البول ويحتاج ذلك الي المواظبة علي بعض العادات الصحية المناسبة ، وقدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي وصفة طبيعية، الافضل لعلاج التهابات المسالك البولية والتهاب اللوزات والبلعوم والحنجرة والأذن الوسطى والقصبات والقصيبات.

الطريقة:
تفرم سيقان البقدونس (ليس الورق) حيث يؤخذ منها ما يعادل قبضة وتوضع في لتر من الماء الساخن وتغطى في وعاء حافظ للحرارة ويضاف إليها ملعقة صغيرة من إكليل الجبل وملعقة صغيرة من الزنجبيل وبعد ساعة يمكن الشرب من هذه الخلطة بمعدل كوب صغير كل ثلاث ساعات إلى أن يزول الالتهاب .
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