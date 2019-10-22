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أخبار البلد

الفلاحين: تأجيل مؤتمر يد تبني ويد تزرع بالشرقية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
حسين عبدالرحمن نقيب
حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه أبلغ رسميا بتأجيل مؤتمر (يد تبني ويد تزرع) والذي كان سيقام يوم الجمعة المقبل تحت رعاية محافظ الشرقية لحل مشاكل الفلاحين.

ولفت إلى أن المؤتمر كان سيشمل برنامج توعية وتكريم المرأة الريفية التي تربي وتزرع وتحصد والتي أثبتت بجدارة دورها في المجتمع وتوعية الفلاح للحد من تبوير الأراضي وأضرارها علي اقتصاد الدولة ليكون بداية فعلية لتواصل الفلاح مع المسئول من خلال المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر كان سيتم خلاله أيضا عرض المشاكل التي تواجه الفلاحين وتكريم المراة الريفية والتوعية بخطورة الشائعات وتأثيرها وكيفية القضاء عليها.

وتابع أبوصدام قائلا، إن المؤتمر تم تأجيله لأسباب تتعلق بالتنظيم ليقام في القريب العاجل بعد الإعداد له بصورة افضل حسبما ذكر المنظمين.
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