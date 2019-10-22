ماذا تفعل ثمرة واحدة من البرتقال لجسمك؟

يبدأ موسم االبرتقال وظهوره في الاسواق مع دخول فصل الشتاء وينتظره الكثير من الاشخاص وبالرغم من ذلك قد يجهل الكثير فوائده العظيمة التي تفيد الجسم وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي فوائد تناول البرتقال يوميا



- يساعد البرتقال على الحماية و الشفاء من مرض السرطان بشكل كبير لانه يوجد به النيوفلافونيد والبكتين و هى احد المواد المقاومة للخلايا السرطانيه



- يحتوى البرتقال على فيتامينات عديدة و هى فيتامين c - أ - ب1 - ب2



- يساعد تناول البرتقال على حماية الانسان من الامساك و ذلك بسبب انه يحتوى على الياف تساعد على حركة الامعاء بصورة طبيعية و يقتل الديدان الموجودة فى المعدة



- يحتوى على مادة النيوفلافونيد التى تمنع تكون الدمع على الشعيرات الدموية



- يساعد على تقوية عظم الانسان و مفيد جدا للاطفال لانة يوجد به كالسيوم



- يحمى الانسان من الاصابة بنزلات البرد و ايضا يساعد على علاجها لانة يحتوى على فيتامين c و عصير البرتقال يعتبر طارد للبلغم



- يساعد البرتقال على الحماية و الشفاء من الامراض الجلدية



- يحمى البرتقال من امراض اللثة و يقضى على البكتيريا الموجودة فى اللثة و الاسنان



- عصير البرتقال يريح الاعصاب و يجعل الانسان يسترخى اكثر



- تعالج قشور البرتقال الكثير من الامراض ايضا مثل الصداع و توضع القشور على الرأس و تربط و علاج القيئ يتم غيا القشور لمدة 15 دقيقة و تشرب و يعالج الكثير من الامراض الاخرى ايضا



- يقوي قلب الانسان و الاعصاب و الوعية الدموية



- يساعد شرب عصير البرتقال يوميا على الحماية من مخاطر الاصابة بالسكتة الدماغيه حتى و لو شرب نصف كوب عصير

- من فوائد البرتقال ايضا انه ينقى الكلي من الحصوات



