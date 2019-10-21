هاني عازر: تطبيق فكرة "المونوريل" على باقي المحافظات

قال المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، إن السكة الحديد في طريقها الصحيح إلى جانب وزير النقل، لافتًا إلى أنه في السنوات القادمة سيكون هناك تطور كبير في سكك الحديد.





وأضاف المهندس هاني عازر ، في حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط بخط سكة حديد سريع تعتبر ميزة لمروره على العاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح المهندس هاني عازر ، أنه تم بدء تنفيذ فكرة "المونوريل" القطار المعلق في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الفكرة على باقي المحافظات مثل المنصورة والإسكندرية.