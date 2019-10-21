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محافظات

حياة كريمة.. إعمار 104 منازل بقرى الفيوم .. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:58 م
إعمار 104 منزل بقرى
إعمار 104 منزل بقرى الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية الكويتية نجحت فى إعادة إعمار وتنمية (104) منزل بقرية الحامولى مركز يوسف الصديق، وقريتى عزبه فايز وجورجى مركز طامية، وقرية عزبة ذكى مركز اطسا ، وأنه جارى العمل على إعادة إعمار (35) منزلا بقرية فرقص مركز طامية بالفيوم .

وأكد شعبان، أن تنمية وإعادة إعمار المنازل يتم فيها هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك.

وأوضح شعبان أن التعاون مع جمعية النجاه في مجال إغاثة القرى شديدة الاحتياج يستمر لأكثر من مرحلة تشمل إعادة إعمار أكثر من قرية في أكثر من محافظة خلال الفترات المقبلة، وأن الاورمان تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين .

أكد الدكتور محمد الانصارى مدير جمعية النجاة الكويتية أن إعادة إعمار المنازل المتهالكة ياتى ضمن مشروع تعاون خيرى بين مؤسسة النجاة والأورمان يستهدف إغاثة القرى الأكثر احتياجًا .

يذكر أن تعاون الأرومان مع جمعية النجاة أثمر عن إعادة إعمار (240) منزل فى (9) قرى، وتوصيل (80) وصلات مياه فى محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وعمل عمليات قلب وتوزيع كراتين مواد غذائية وعمل مشاريع تنموية للشباب والاسر الأكثر احتياجا ، فضلا عن إعادة إعمار المساجد .
حياة كريمة.. إعمار 104 منازل بقرى الفيوم .. صور
حياة كريمة.. إعمار 104 منازل بقرى الفيوم .. صور
حياة كريمة.. إعمار 104 منازل بقرى الفيوم .. صور
حياة كريمة.. إعمار 104 منازل بقرى الفيوم .. صور
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