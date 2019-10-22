Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة للحكومة بشأن فوضى العمل في الصيدليات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
الصيدليات
الصيدليات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب انتشار فوضى العمل في الصيدليات.

وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: "هناك فوضى عمَّت في الصيدليات، وظاهرة منتشرة بشكل كبير، حيث يعمل غير خريجي كليات الصيدلة داخل الصيدليات".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة كثيرًا ما تتسبب في صرف علاج بالخطأ للمرضى، مما يؤدي لمشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة.

وطالب حسن السيد من الحكومة، ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وعدم عمل أي شخص غير حاصل على شهادة من إحدى كليات الصيدلة في الصيدليات.
Advertisements

ترشيحاتنا

الحزن في القلب.. أول صورة لوالدة هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا

للرجال فقط .. 5 أطعمة غير متوقعة تعزز صحة البروستاتا

فيه إثم كبير.. مجمع البحوث يحذر من أمر يفعله كثير من الشباب في الطرق العامة

فيديوجراف| لقطات طريفة من مظاهرات لبنان

بيان عاجل من السفارة السعودية بـ بيروت بعد تظاهرات لبنان

عيب كده.. هنا الزاهد ترد بقوة على منتقديها بسبب طلعت زكريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها