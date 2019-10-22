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محافظ الفيوم يناقش مشكلات الطرق والمواقف مع مجلس شباب المحافظة.. التنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية.. وحل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
  • محافظ الفيوم يناقش مشكلات الطرق والمواقف مع مجلس شباب المحافظة
  • التنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية
  • حل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماع مجلس شباب المحافظة الذى عُقد اليوم لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بقطاعي المواقف والطرق، بحضور المهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق، والمهندس محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتي الفيوم وبنى سويف، و ياسر حسن مدير عام المواقف والنقل الجماعى بالفيوم.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم إلى المشكلات والمقترحات التى طرحها مجلس شباب المحافظة والمتعلقة بقطاعى الطرق والمواقف، وأصدر المحافظ توجيهاته لمدير عام المواقف بالتنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية على السيرفيس وسيارات الأجرة وتحرير المحاضر اللازمة للسائقين الذين لا يلتزمون بخطوط السير المقررة أو تقسيم الخطوط أو مخالفة التعريفة المقررة للمواصلات، مع تغليظ العقوبات فى حالة تكرار المخالفة، كما وجه المحافظ، مدير عام المواقف، بحل مشكلة عدم التزام السائقين بموقف سيارات منية الحيط، ودراسة مشكلة سوء حالة موقف سيارات الأجرة طامية وسنورس، بمدينة الفيوم، وسرعة إنهاء إجراءات السيارت الجديدة التى سيتم تزويد خط أبشواى / الفيوم بها، وحل مشكلة نقص السيارات على خط الفيوم / بنى سويف.

كما أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمدير عام الطرق بمراجعة المطبات العشوائية بطريق جردو / طبهار وتهذيب المطبات الضرورية منها وإزالة المطبات المخالفة، للحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك مراجعة المطبات الصناعية بطريق أبو طالب / سرسنا وتهذيبها، مشددًا على ضرورة عمل مطبات صناعية أمام جميع المدارس، وأن تكون جميع المطبات بجميع أنحاء المحافظة مطابقة للمواصفات الهندسية، وتخطيط الطرق الجديدة التى يتم رصفها، وحظر إجراء أى أعمال حفر بالطرق التى يتم رصفها حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تتم وفق خطة متكاملة بناءً على الأولويات.

كما وجه المحافظ بمراجعة خطة رصف طريق حلفا/ اطسا، وطريق كوبرى العوفى/ أبو جندير، وطريق بحر أبو المير / نوارة، وحل مشكلة الهبوط الأرضي بطريق كفر محفوظ / عزبة الشيخ على، والانهيارات الأرضية بطريق النشرة / دمو، وإصلاح هبوط طريق مفارق بركات/ تادروس بسنورس، وكذلك مراجعة مشكلة ارتفاع منسوب المطبات بشارع ناصر بسنورس، وعدم استكمال رصف طريق روبخ بقرية المشرك التابعة لمركز يوسف الصديق، وسوء حالة كوبرى النزلة، ورفع كفاءة طريق الخواجات / المجزر بمركز اطسا.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق مع رؤساء المدن لحل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة طامية وسنورس أسفل الكوبرى العلوى، وسوء حالة النظافة بموقف الصوفى، ورفع القمامة من طريق يوسف الصديق / جبل سعد، كما وجه المحافظ، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتي الفيوم وبنى سويف، بمتابعة مشكلة كوبرى عزبة عبد العظيم بسنورس والذى قامت الهيئة بإدراجه فى خطة الصيانة لأنه يحتاج إلى إحلال كامل.
محافظ الفيوم يناقش مشكلات الطرق والمواقف مع مجلس شباب المحافظة.. التنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية.. وحل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة
محافظ الفيوم يناقش مشكلات الطرق والمواقف مع مجلس شباب المحافظة.. التنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية.. وحل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة
محافظ الفيوم يناقش مشكلات الطرق والمواقف مع مجلس شباب المحافظة.. التنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية.. وحل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة
محافظ الفيوم يناقش مشكلات الطرق والمواقف مع مجلس شباب المحافظة.. التنسيق مع مباحث المرور لتكثيف الحملات المرورية.. وحل مشكلة سوء حالة النظافة بموقف سيارات الأجرة
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