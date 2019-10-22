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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

مواطن يطالب بمطب صناعى أمام المدينة الجامعية فى أسيوط

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:07 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن سامى كامل ثابت، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مطب صناعى أمام مسجد عمر مكرم الملاصق لسكن الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة أسيوط

وقال فى رسالته: نرجو من سيادتكم على وجه السرعة إن أمكن ذلك عمل مطب صناعى أمام مسجد عمر مكرم الملاصق لسكن الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة أسيوط نظراً للخطورة البالغة التى يتعرض إليها الطلاب والمارة بسبب سرعة السيارات العالية والتى بسببها وقعت حوادث كثيرة أودت بحياة الكثيرين.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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