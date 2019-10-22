مواطن يطالب بمطب صناعى أمام المدينة الجامعية فى أسيوط

طالب المواطن سامى كامل ثابت، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مطب صناعى أمام مسجد عمر مكرم الملاصق لسكن الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة أسيوط



وقال فى رسالته: نرجو من سيادتكم على وجه السرعة إن أمكن ذلك عمل مطب صناعى أمام مسجد عمر مكرم الملاصق لسكن الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة أسيوط نظراً للخطورة البالغة التى يتعرض إليها الطلاب والمارة بسبب سرعة السيارات العالية والتى بسببها وقعت حوادث كثيرة أودت بحياة الكثيرين.



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