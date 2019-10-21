هاني سويلم يُشيد باستقبال السيسي لـ رؤساء وفود الدول المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه

أشاد الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، حيث أوضح أن التعاون هو الخيط الذي يربط بين الشعوب، والمياه تُعد مصدر للتعاون بين الشعوب وليست مصدر للنزاع.



وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن القيادة السياسية في مصر وكذلك الشعب المصري ينظرون إلى الإخوة في إثيوبيا على أنهم أشقاء، ومصلحة أثيوبيا من مصلحة مصر، ويجب أن نراعي التوازن في الطرح بين الطرفين، كما أن مصر تنظر على التنمية في الدول الأفريقية على أنه شيء مهم وضروري.



وأوضح أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحفاظ على مصلحة مصر والمصريين خط أحمر أيضًا، حيث إن المياه ليست مهمة لمصر والمصريين فقط، بل مهمة لكل دول العالم، ومصدر للتعاون وليست مصدر للنزاع.