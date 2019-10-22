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مرأة

احذر تناول الادوية بدون وصف طبيب لهذه الاسباب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
تناول الادوية دون
تناول الادوية دون استشارة الطبيب
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ريهام قدري
يلجأ البعض الي تناول الادوية دون استشارة الطبيب مما يؤثر بالسلب علي الصحة حيث ان تناول الأدوية العشوائي يسبب الامراض المختلفة.

وكشف الدكتور الصيدلي سالم غنام اضرار حيث ان ذلك الأدوية مركبات كيماوية في الغالب لها تأثيرات جانبية على الجسم وهي :

1. تأثيراتها على المعدة، وخاصة المسكنات و المضادات الحيوية التي تسبب الام معدية وتصيب المعدة القرحة الدوائية.
2. كما يسبب بعض الاودية الحساسية وتختلف من شخص لآخر. وفعليا ممكن لأي دواء أن يحدث حساسية عند شخص ما.
3. يؤثر الاطباء بدون وصف علي المقاومة الجرثومية للمضادات الحيويةنتيجة، لكثرة تناولها بدون وصف طبيب مما يتطلب مضاد حيوي أقوى لعلاج نفس الجرثوم حتى قد نصل لمرحلة الانتان المعند على كافة أصناف المضادات الحيوية
4. تأثيرات على الكلية والكبد لأن الأدوية والتي تسبب فضل وتليف كلوي وكبدي
5. كما تأثيرات الادويةيصيب العظام ببعض الامراض
6. التداخل الدوائي وخاصة عند المريض الذي يتناول أدوية بشكل دائم كمرضى السكري والضغط يؤثر عليهم بشكل سلبي مما يعرضهم للغيبوبة .
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