بعد الهزيمة أمام الزمالك .. رسالة خاصة من عماد النحاس للاعبي المقاولون

وجه عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، رسالة خاصة إلى لاعبيه وذلك خلال مران اليوم.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس عقب مباراة الزمالك في الدوري.



وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيه بإغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات.



ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري في الجولة السادسة للدوري.





