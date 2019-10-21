البنك المركزي: تحسن مستويات الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ 11.35 مليار جنيه

انخفضت أرصدة الشيكات مستحقة الدفع ضمن خصوم البنوك لـ 11.35 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 12.2 مليار جنيه في يونيو السابق له بفارق 850 مليون جنيه، ومقارنة بـ 12.3 مليار جنيه في مايو من نفس العام بتراجع بلغ 950 مليون جنيه.





وصل حجم خصوم البنوك وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى 5.6 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 5.52 تريليون جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 5.72 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.





بلغت السندات والقروض طويلة الأجل نحو 164.55 مليار جنيه مقابل 166.65 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 167.52 مليار جنيه في مايو السابق له وصلت جملة المخصصات لـ 125.333 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 122.3 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ125.221 مليار جنيه في مايو 2019.