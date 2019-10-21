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فن

نجوم مسرح مصر يؤدون مناسك العمرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:42 م
نجوم مسرح مصر
نجوم مسرح مصر
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، صورة له رفقة زملائه بملابس الإحرام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حيث يؤدون مناسك العمرة قبل عرض مسرحياتهم فى موسم الرياض.

وعلق محمد عبد الرحمن قائلا : "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

يشارك نجوم "مسرح مصر" في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ 11 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة ‎بالسعودية‎.‎​
نجوم مسرح مصر يؤدون مناسك العمرة
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