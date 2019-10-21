داليا زيادة: إلغاء نظام الكفالة في قطرمجرد تعديلات شكلية لتبييض وجه النظام

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن إبطال نظام الكفالة على العمال في قطر مجرد تعديلات شكلية استجابة للضغط الدولي على قطر بسبب سجلها السيئ في ملف حقوق العمال وسوء استغلال العمالة الأجنبية.



وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد " أن الأمور ربما تعود لسابق عهدها بعد الانتهاء من تنظيم كأس العالم، أو أن الحكومة قد اتخذت إجراءات موازية تتيح استمرارها في وضع ضغوط ممنهجة على العمالة الأجنبية لضمان السيطرة عليها.



وأوضحت داليا زيادة أنه بجانب هذا السجل فإن ملف قطر في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ما زال سيئا للغاية، ومن أهم القضايا التي لم تحلها قطر هي قضية البدون والتمييز ضد بعض المواطنين على أساس الانتماء القبلي لهم، وهي انتهاكات ترقى إلى حد الجرائم وأخطر بكثير من قضية العمالة الأجنبية ويجب أن ينتبه لها المجتمع الدولي.

