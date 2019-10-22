Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يوضح أهداف إنشاء وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:50 ص
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية الخاص بإنشاء وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الموازنة تعاني دائمًا من تحمل فارق في الأسعار مما يحمل الموازنة العامة أموالًا طائلة.

وقال عاطف مخاليف، لـ "صدى البلد"، إن وجود وحدة للحماية من صدمات اسعار السلع الأساسية يضمن عدم وجود تقلبات بالأسعار في السوق، نظرًا لاستعداد الحكومة المسبق من خلال هذه الوحدة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الوحدة سيكون لها دور في الحفاظ على السلع الأساسية وضبط أسعارها، إلى جانب توفيرها بشكل دائم.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح بأنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بـ"الوقود" خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرا إلى أن الأمر يمتد إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.
Advertisements

ترشيحاتنا

أصالة والخيانة.. القصة الكاملة من اتهام طارق العريان إلى رد نسرين طافش

بفستان فراشة بمبي ..فيفي عبده تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

النائبة الغشاشة.. تستعين بـ 8 شبيهات لأداء امتحانات الجامعة بدلا منها

الزمالك ليس طرفا.. خالد الغندور يكشف حل أزمة الدوري بعد اجتماع صبحي مع الخطيب.. فيديو

تأجيل مباراة الأهلي والجونة .. والقمة أول لقاء بعد معسكر المنتخبات

الأهلي يوافق على اقتراح وزير الرياضة .. حل أزمة الدوري غدا فى اجتماع اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور