برلماني يوضح أهداف إنشاء وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع

أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية الخاص بإنشاء وحدة للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الموازنة تعاني دائمًا من تحمل فارق في الأسعار مما يحمل الموازنة العامة أموالًا طائلة.



وقال عاطف مخاليف، لـ "صدى البلد"، إن وجود وحدة للحماية من صدمات اسعار السلع الأساسية يضمن عدم وجود تقلبات بالأسعار في السوق، نظرًا لاستعداد الحكومة المسبق من خلال هذه الوحدة.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الوحدة سيكون لها دور في الحفاظ على السلع الأساسية وضبط أسعارها، إلى جانب توفيرها بشكل دائم.



وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد صرح بأنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بـ"الوقود" خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرا إلى أن الأمر يمتد إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.

