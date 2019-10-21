أحلى ثورة.. شاهد| سيرين عبد النور تشارك فى مظاهرات لبنان

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على مشاركة الشعب اللبنانى فى المظاهرات التى تناهض قرارت الحكومة اللبنانية والرافضة لها.



وظهرت سيرين عبد النور فى قلب المظاهرات لتعلن دعمها الكامل للشعب اللبنانى، ونشر صديق لها صورة ومقطع فيديو أثناء تواجدها بالمظاهرات.



وعلق صديقها قائلا: "في أحلى من هيك #ثورة بوجود هالقمر، كيف فيكم تضلوا بالبيت وما تنزلوا؟؟!".



يذكر أن مظاهرات لبنان تستمر لليوم الخامس على التوالى وتطالب باسقاط النظام والحكومة اللبنانية بسبب قراراتها العنيفة ضد الشعب من فرض ضرائب.







