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منوعات

لمنع الغش.. مدرسة تجبر الطلاب على وضع كراتين على رأسهم خلال الامتحان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
قدمت مدرسة بالهند اعتذارًا رسميًا بعد تداول صور لمجموعة من الطلبة يضعون صناديق كرتونية على راسهم أثناء تأديتهم لإحدى الامتحانات لمنع الغش.

وبحسب شبكة سي ان ان الامريكية، نفذت كلية بهاجات ما قبل الجامعة في هافري ، بولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند ، تجربة على هذا الإجراء الجديد يوم الأربعاء الماضي ، وفقًا لما ذكره مدير إدارة المدرسة إم بي. ستيش.

وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون في صفوف أنيقة ، وكانت رؤوسهم مغطى بصناديق كرتون.

وكان تم قطع الجزء الأمامي من الصناديق ، مما سمح للطلاب برؤية مكاتبهم وأوراق الامتحانات ولكن مع تقييد رؤيتهم ، على غرار الغمامة التي يتم وضعها للخيول.
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