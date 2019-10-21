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تعليم

ورشة عمل بعنوان "مهارات التواصل الفعال" بجامعة الفيوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:28 م
ورشة عمل بعنوان مهارات
ورشة عمل بعنوان "مهارات التواصل الفعال" بجامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت سفارة المعرفة بجامعة الفيوم التابعة لمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ورشة عمل بعنوان "مهارات التواصل الفعال" بالمكتبة المركزية حاضرت فيها المدربة المعتمدة هبة سعيد بحضور عدد من الطلاب.

واستعرضت هبة سعيد مفهوم التواصل، أنه عملية يتم من خلالها تبادل المعلومات بين الأفراد من خلال نظام مشترك من الرموز أو العلامات أو السلوكيات قد يكون صوتيًا (باستخدام الصوت)، مكتوبًا (باستخدام الوسائط المطبوعة أو الرقمية مثل الكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني) أو بشكل مرئي (باستخدام الخرائط أو المخططات أو الرسوم البيانية) أو غير لفظي (باستخدام لغة الجسد والإيماءات أو نبرة الصوت).

كما ناقشت مع الحضور أهمية مهارات التواصل الفعال حيث تعتبر أداة مهمة وقوية في دعم التطوير والتفاعل في المجتمع، كما تعزز التفاعل بين الأفراد وبين المجتمعات المختلفة وتساهم في إيصال المعلومات والأفكار وتعزيزها للآخرين، كما تساهم في تبادل الخبرات بين الفئات المختلفة، توفر الوقت وتسرّع من عملية إيصال المعلومات والأفكار.

وفي نهاية ورشة العمل أجابت هبة سعيد عن أسئلة الطلاب والتي دارت عن النماذج العملية لزيادة الفاعلية وتحقيق النجاح.
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