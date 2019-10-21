محمد عيطاني عن تظاهرات الشعب اللبناني: الجوع يوحد الشعوب

أكد محمد الأمين عيطاني، البرلماني اللبناني الأسبق، أن الشعب اللبناني نزل إلى الشارع لتوحيد المطالب السياسية والاجتماعية، وأنه ليس هناك أي قائد للجموع اللبنانية في التظاهرات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الثورة الاجتماعية التي تشهدها البلاد أثرت على الحكام الموجودين في لبنان، مبديًا تخوفه من أن تتحول الأحداث في لبنان إلى ما يعرف بـ"شارع مقابل شارع".



وتابع، أن اللبنانيين ما زالون يتذكرون أحداث الحرب الأهلية وتكلفتها من حيث عدد القتلى، مردفًا: "اللبنانيون لن يخوضوا حربًا أهلية أخرى، ولا بد من الدفع تجاه تحرير الإنسان اللبناني".



وواصل: "الجوع يوحد الشعوب ويمر على الكل ويوحد المطالب، والشعب في حاجة إلى عمل، ويجب أن يذهب الناس إلى أعمالهم ولا أتوقع أن يبقوا في الشوارع لفترة طويلة".