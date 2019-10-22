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محافظات

معرض للحرف التراثية والبيئية..أولى فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
معرض للحرف التراثية
معرض للحرف التراثية والبيئية
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شاذلى عبد الفتاح
تقام فعاليات عديدة ومتنوعة، على هامش الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية في محافظة أسوان، والتى من المقرر حدوثها فجر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجارى.

ورصدت عدسة " صدى البلد " إحدى هذه الفعاليات والمتمثلة فى تنظيم منطقة آثار أبو سمبل السياحية لمعرض الحرف التراثية والبيئية المصنوعة يدويًا .

وقال الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل بأن المعرض يعد ورشة للحرف التراثية أمام قاعة زوار المعبد ، ويشارك فيه نحو 10 سيدات من المجتمع المحلى لمدينة أبوسمبل ، ويضم مشغولات وحرفًا يدوية بهدف تعريف زائري المعبد بثقافة المجتمع المحلى بمدينة أبوسمبل ، وهو ما لاقى إستحسانًا وقبول عدد كبير من السائحين الأجانب زائري المعبد. 

والجدير بالذكر أن "تعامد الشمس" بأبوسمبل يعد ظاهرة فريدة جسدها القدماء المصريين فى معبد أبو سمبل بتعامد الشمس مرتين كل عام على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك رمسيس الثانى، وتتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير.

وكانت قد تعرضت معابد أبوسمبل للغرق بعد بناء السد العالى وارتفاع منسوب المياه فى النيل ، فكانت حملة النداء الدولية لإنقاذ آثار أبوسمبل والنوبة وتم نقل المعبد من مكانه الأصلي، وبعد نقل المعبد تغيرت مقاييس الفلك فى احتساب الظاهرة بعد أن كان يحتفل بها 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام.
معرض للحرف التراثية والبيئية..أولى فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان
معرض للحرف التراثية والبيئية..أولى فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان
معرض للحرف التراثية والبيئية..أولى فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان
معرض للحرف التراثية والبيئية..أولى فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان
معرض للحرف التراثية والبيئية..أولى فعاليات مهرجان تعامد الشمس في أسوان
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