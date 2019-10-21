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تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الجهاز يتعامل مع كافة المشروعات..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد عمرو العباسي، نائب مدير إدارة الاستثمار بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يتعامل مع كافة المشروعات متناهية الصغر وحتى المشروعات المتوسطة.

وأضاف نائب مدير إدارة الاستثمار بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، عبر فضائية dmc ، أن حجم تمويل المشروعات يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 3 مليون جنيه للأنشطة التجارية والخدمية، و5 ملايين جنيه للأنشطة والمشروعات الصناعية.

وأشار نائب مدير إدارة الاستثمار بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الجهاز كان له السبق في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه وصل حجم تمويل هذه المشروعات 10 مليون جنيه.
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