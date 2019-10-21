اختفى في ظروف غامضة.. طفل يبلغ 8 سنوات خرج ولم يعد بالطائف

بدأت فِرق البحث والإنقاذ ممثلة في فريق "ساعد"، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، مجريات البحث عن الطفل "بتال بن خالد القرشي" الذي اختفى عن أسرته الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين بعد خروجه من منزل الأسرة الكائن في حي الوسام 2 بالطائف.



وفي التفاصيل، يبلغ الطفل "بتال القرشي" من العمر 8 سنوات ووفقًا لوالده في تأكيده لـ"سبق"، فإن الطفل لم يخرج من المنزل من قبل، ولم يُفقد في فترة سابقة متمنيًا من الجميع مساعدتهم في العثور عليه بعد مُضي أكثر من خمس ساعات وهو مفقود عنهم، وقت إعداد الخبر.



وأكد أنهم يشاركون الجهات الأمنية وفريق "ساعد" مجريات البحث الذي كان قد انطلق -ولا يزال- في المنطقة المحيطة بالمنزل.