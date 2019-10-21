بفستان أبيض وواسع.. بوسي شلبي وسط عارضات أزياء

نشرت المذيعة بوسي شلبي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة لها في عرض أزياء .
وظهرت بوسي بفستان واسع وطويل لونه ابيض دون أكمام وحذاء تايجر، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي واسع ، ووقفت بوسي وسط عدد من عارضات الازياء وذلك بعرض من مصممة الازياء شهيره فوزي" .
وكتبت بوسي شلبي علي الصورة " ابداع جديد الشهيرة فوزي" وكان عرض الازياء لملابس طويلة محتشمة فساتين او عبايات.
وظهرت بوسي بفستان واسع وطويل لونه ابيض دون أكمام وحذاء تايجر، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي واسع ، ووقفت بوسي وسط عدد من عارضات الازياء وذلك بعرض من مصممة الازياء شهيره فوزي" .
وكتبت بوسي شلبي علي الصورة " ابداع جديد الشهيرة فوزي" وكان عرض الازياء لملابس طويلة محتشمة فساتين او عبايات.