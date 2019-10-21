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فن

بأغنية سيد دوريش .. متسابق مصري يقترب من نصف مليون مشاهدة في ذا فويس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن أحد المتسابقين المصريين في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 5 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

واستطاع المصرى سيد رزق، من تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء والتى قامت فيها باداء اغنية لسيد درويش.

وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.
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