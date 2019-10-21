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نشأت الديهي: العلاقات المصرية - الروسية استراتيجية وعميقة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:42 م
العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الروسية
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل القارة الإفريقية في منتدى "سوتشي" الاقتصادي في روسيا، موضحًا أن الرئيس السيسي، مثل إفريقيا في 7 مؤتمرات دولية خلال عام 2019، وهي مؤتمر ميونخ للأمن، والحزام والطريق في الصين، ومجموعة السبع في فرنسا، وتيكاد في اليابان والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه هي الزيارة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لموسكو منذ أن كان وزيرًا للدفاع عام 2014، وهذا اللقاء رقم 12 للرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: أن العلاقات بين مصر وروسيا علاقات خاصة واستراتيجية عميقة وثابتة وصادقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الروسية في القارة الإفريقية 10 مليارات دولار، وصادراتها لإفريقيا 15 مليار دولار، وحجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وروسيا 7.2 مليار دولار، ومشروع محطة الضبعة النووية ثاني أضخم مشروع تعاون بين مصر وروسيا بعد السد العالي، ومنتدى سوتشي سيبحث تعزيز التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية على كافة المستويات.
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