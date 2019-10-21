متحدث كردي: وقف إطلاق النار في شمال سوريا لم يمنع تركيا من مواصلة عدوانها



وأضاف أن الأتراك شنوا عدوانهم على شمال سوريا بالتواطؤ مع الأمريكان ، مشيرا إلى أن الانسحاب الذي نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" ، يوم أمس الأحد ، كان موجودا في السابق ضمن الاتفاق الأمريكي التركي.



وبين المتحدث باسم "حزب الاتحاد الديمقراطي" أن أنقرة هي من جلبت "المتطرفين السلفيين" ، ورتبت صفوفهم وسلحتهم ودفعت بهم في الداخل السوري ، وأشار إلى أن أكثر من نصف ضحايا الحرب الأخيرة التي شنتها تركيا من العرب.



ونوه باتفاق الأكراد مع الحكومة السورية على حماية الحدود والسيادة السورية، مؤكدا أن الأكراد لم يطالبوا أبدا بالانفصال عن سوريا.

أكد المتحدث باسم "حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم أن قرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وأنقرة في شمال سوريا لم يمنع القوات التركية من مواصلة عدوانها.وأكد صالح مسلم ـ في مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" الفضائية بثت مساء اليوم الاثنين ـ أن الأكراد في مواجهة مباشرة مع تركيا التي استباحت كل شيء ولا تعترف بأي معايير أخلاقية أو قانونية أو انسانية.