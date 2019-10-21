حمو بيكا يعتذر لـ هانى شاكر على الهواء .. ويطلب منه هذا الأمر.. شاهد

أعرب محمد محمود مصطفى الشهير بـ "حمو بيكا" مؤدي المهرجانات عن أسفه لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعد هجومه مؤخرا على النقابة فى فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وأضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار":"الفنان هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، وسيظل كذلك ولم أكن أقصد مابدر منى خلال الفيديو الذى تم عرضه.



وأشار حمو بيكا إلى أن النقابة اعتادت على إصدار قرارات بوقفه عن الغناء، معقبا:"قعدت 8 ساعات أتجول داخل أروقة النقابة لإصدار تصريح لإحياء إحدى الحفلات الغنائية، ولكنها رفضت ذلك، مطالبا النقابة بضرورة توفير شعبة خاصة بمطربى المهرجانات داخل نقابة المهن الموسيقية.



