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توك شو

نشأت الديهي: الإخوان سبب ظهور الإلحاد والانتحار

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:07 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 3 من شباب الإخوان في اسطنبول انتحروا بسبب رفض قادة الجماعة دعمهم، وفقًأ لما نشره أحد شباب الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن الصيف الماضي شهد انتحار 3 شباب خارجين من مصر لأسباب سياسية عمرهم دون الـ 25 عام، في ظل غياب كامل لأي مؤسسة دعم وعلاج نفسي في إسطنبول.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه لا وجود للدين في المعادلة بالنسبة للإخوان منذ حسن البنا وحتى الآن، وهذا ما اكتشفه هؤلاء الشباب مما دفعهم للانتحار.

وتابع، مخاطبًا الشاب الإخواني صاحب هذا المنشور: "أنتو ناس بتوع ربنا، زي ما بتقولوا، إزاي خرجوا من مصر لأسباب سياسية هم الإخوان بتوع سياسة، أنتو بتوع الشيطان ونهايتكم مأساوية، وهذا البوست بداية كفران شباب الإخوان بالإخوان وبالله، مشددًا على أن الانتحار والإلحاد ظاهرتان ظهرتا نتيجة فعل الإخوان والدواعش خلال الفترة الماضية.
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