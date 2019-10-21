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رياضة

انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:19 م
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي
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رباب الهوارى
انطلقت اليوم أعمال الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي، وذلك بمقر النادي بمدينة أسوان.

أكد عادل النور المدير التنفيذي لنادي أسوان، أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية تشمل النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وخطة العمل للعام المالي الجديد، واعتماد الموقف المالي للسنة المالية الماضية ومناقشة الميزانية المالية المقترحة للعام المالي الحالي 2019/2020، وانتخاب المركز الشاغر لعضو مجلس الإدارة بوفاة تامر محمد ماضي" تامر بونتو" لاستكمال الدورة الحالية 2017/2021.

وأضاف "النور"، أن مدة تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 1500 عضو ممن لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وفى حال اكتمال النصاب القانوني يتم البدء في الانتخابات وفرز الأصوات.

وتابع المدير التنفيذي للنادي، الأعضاء الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية المسددين للاشتراك السنوي حتى 30 يونيو 2019 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بـ15 يوم والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل حتى تاريخ الجمعية العمومية، كما يمكن التوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح ، والتصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية.
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
انطلاق الجمعية العمومية العادية بنادي أسوان الرياضي .. اليوم
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