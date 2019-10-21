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رياضة

الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يونايتد يلدغ أرسنال بهدف في الشوط الأول ..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:15 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم شيفيلد يونايتد علي الآرسنال بهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برامال لين فى الجولة التاسعو ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

وجاء هدف شيفيلد يونايتد فى الدقيقة 30 عن طريق ليس موسيت عقب تلقيه تمريرة برأسية من زميله داخل منطقة الجزاء سددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور .

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما شيفيلد يوناتيد فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة .
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