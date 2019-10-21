الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يونايتد يلدغ أرسنال بهدف في الشوط الأول ..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم شيفيلد يونايتد علي الآرسنال بهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برامال لين فى الجولة التاسعو ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .



وجاء هدف شيفيلد يونايتد فى الدقيقة 30 عن طريق ليس موسيت عقب تلقيه تمريرة برأسية من زميله داخل منطقة الجزاء سددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور .



ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما شيفيلد يوناتيد فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة .