السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد

نشر تركى آل الشيخ فيديو كوميدى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " من برنامج ميكروباص الميريا أسد الأندية.



وعلق تركى آل الشيخ على الفيديو قائلا " السوخنية بتسيح المهلبية، فى ميكروباص الميريا أسد الأندية".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :





إن شاء الله تعبكم بيكون بفايدة والصعود للدرجة الأولى.



بالتوفيق إن شاء الله ودائمًا في تقدم مستمر على يد معالي المستشار تركي آل الشيخ ووفقك الله.



من نجاح لنجاح إن شاء الله.



مشاء الله تبارك الله خير ثقة في الله نجاح انشاء الله.