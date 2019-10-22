هدّد موظفًا بهتك عرض زوجته ووالدته.. ونيابة دبي تحقق معه.. اعرف الحكاية



أقدم عاطل آسيوي (35 عامًا) على تهديد آخر بهتك عرض زوجته ووالدته أمامه، إذا لم يدفع له 120 ألف درهم.



واعترف المتهم أمام نيابة دبي العامة التي أحالت الواقعة إلى القضاء.



وثبت في أوراق القضية أن المجني عليه شهد أن المتهم هدده بأنه سيهتك عرض زوجته ووالدته أمامه وأنه سيحضر إلى منزله وينهي علاقته الزوجية، إذا لم يدفع له مبلغ 120 ألف درهم.



وكان ذلك عن طريق رسالة صوتية أرسلها إلى هاتف صديقه، ثم طلب من صديقه أن يعيد إرسالها إلى هاتف المجني عليه، إضافة إلى رسائل أخرى على «واتساب» ورسائل نصية (sms) على هاتف المجني عليه المتحرك.



