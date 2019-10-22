عائلة تدفن طفلها حديث الولادة حيًا بالخطأ.. شاهد

أظهرت لقطات مصورة تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية في الآونة الأخيرة، اللحظة التي تمكن فيها مجموعة من سكان إحدى القرى الواقعة في شرق الصين من العثور على طفل حديث الولادة بعد أن دُفن حيًا "عن طريق الخطأ" داخل صندوق من الورق المقوى في قبر ضحل.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، بأنه قد تم العثور على الطفل بالصدفة أثناء قيام عدد من القرويين بالبحث عن فطر عيش الغراب أو "المشروم" في منطقة جبلية نائية، توجد بالقرب من مدينة "لايوو" في مقاطعة "شاندونج" شرق الصين.



وأشار التقرير إلى أن عائلة الطفل كانت قد اعتقدت أنه توفي بعد يوم من مولده، إثر إصابته بعدوى خطيرة في الرئة.



وأوضح التقرير أن شخصًا يُدعى "جياو شينجلو" سمع صوت ضوضاء بالقرب من منطقة كانت الأرض فيها غير مستوية؛ ويظهر "شينجلو" في بداية الفيديو المرفق الخاص بالواقعة وهو يقوم بإزاحة الأتربة بيديه عن هذه المنطقة، نظرًا لأن صوت بكاء الطفل كان قد أصبح خافتًا، وتوقف بعد ذلك؛ وفي هذه اللحظة، تجمع حوله عدد من الأشخاص المتلهفين لمعرفة ما يحدث.



ولم تمض سوى بضع لحظات، حتى ظهر صندوق كان مدفونًا تحت الأرض، وقام أحد الأشخاص بفتحه لتفقد ما يوجد بداخله تحديدًا، ومن ثم كانت المفاجأة التي أصابت كافة المتواجدين بالصدمة، حيث اكتشفوا وجود الطفل ملفوفًا ببطانية، وكان يبدو أنه نائم.



واقتربت سيدة من الطفل من أجل إلقاء نظرة عليه والاطمئنان على حالته، وبدأ الرضيع بعد ذلك في التحرك حركة بسيطة، كما سُمع وهو يصدر أصواتًا خافتة.



ونُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتبين أنه يعاني من فقر الدم ومن الصفراء؛ وذكرت "ديلي ميل" أن الرضيع تمكن من التعافي، وتحسنت حالته الصحية في أعقاب ذلك.



وقامت الشرطة بفتح تحقيق بعد أن أخبرهم شخص ما، يزعم أنه جد الطفل ولم يتم الإشارة سوى إلى لقبه "ليو"، أن الصغير قد توقف عن التنفس، وكان مصابًا بعدوى خطيرة في الرئة.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ذلك الرجل توجه إلى قسم الشرطة في 20 أكتوبر الجاري، بعد ثلاثة أيام من إعلان الشرطة المحلية عن أنها تحاول التوصل إلى عائلة الصبي، حيث سمع بشأن الأمر في الأخبار المحلية.



وقال "ليو" إن الصبي كان غير قادر على التنفس أو الأكل، واعترف بأنه بعد الاعتقاد الخاطئ بأنه قد توفي، قام هو وعائلته بدفنه.



وتقوم الشرطة بالتحقيق في مزاعم ذلك الشخص، كما تجري بالطبع تحقيقًا للتوصل إلى كيفية وقوع الخطأ الذي أدى إلى دفع الطفل حيًا في الأساس.





