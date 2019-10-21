في انتظار قرار الأهلي.. انتهاء جلسة وزير الرياضة مع مجلس الخطيب .. تفاصيل

يسعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام ، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.



وتوجه صبحي ظهر اليوم ، إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لعملية حقن موضعي في أعصاب الفقرات القطنية ، الى جانب بحث حلول لأزمة مباراة القمة أمام الزمالك والتي أعلن مسؤولو القلعة الحمراء أن الفريق لن يخوض أى لقاء قبل مواجهة الفريق الابيض.



واستمر الاجتماع لساعات طويلة لبحث عدة اقتراحات ، ترضي جميع الاطراف وتحفظ حقوقهم ، وعدم اختلاق أزمات جديدة تعوق تطوير منظومة الكرة ، في ظل اهتمام الدولة بصناعة كرة القدم.



ومن المقرر أن يصدر الأهلي قراره بشأن خوض مباراة الجونة الأربعاء ، ضمن منافسات الأسبوع الخامس ، من عدمه ، بعد الجلسة المطولة مع وزير الرياضة.



وتدور الأزمة في رفض الاهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل ان تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع ، بينما خاض الفريق الابيض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي اخر الشهر الجاري.