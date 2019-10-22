اليوم ..التخطيط تطلق المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الثانى والآخير لمجموعة ورش العمل التدريبية المكثفة التى جاءت على هامش مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 المنعقد بالغردقة، حيث تناولت تلك الورش على مدار يومين؛ مجموعة من الموضوعات مثل تقييم آليات تعزيز الحوكمة، التقييم الشامل كمرحلة من مراحل التخطيط الاستراتيجى، أساسيات المتابعة والتقييم، التقييم والتخطيط الفعال، دور موازنة البرامج والأداء فى تطوير نظم المتابعة وتققيم الأداء وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بمجال التقييم ومتابعة الأداء.





وأعلنت الوزارة عن انطلاق مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 رسميًا اليوم الثلاثاء والذى تستمر فعالياته حتى الخميس 24 أكتوبر، ويتضمن المؤتمر فى أيام انعقاده الثلاثة 21 جلسة بحضور نحو 600 مشارك منهم حوالى 450 مشاركا يمثلون 117 دولة مختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتفتتح اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر الفيديو مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 والذى يقام تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، يعقبها كلمة اندران نايدو، مدير مكتب التقييم المستقل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائب رئيس فريق الأمم المتحدة للتقييم، ثم كلمة راندا أبو الحسن، مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر.



كما أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان " عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم استراتيجية التنمية المستدامة 2030" وترأس هذه الجلسة هيذر براينت، رئيسة قسم تنمية القدرات، مكتب التقييم المستقل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويحاضر بالجلسة مجموعة من الخبراء منهم الدكتورأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.



وعقب الجلسة الافتتاحية تنعقد أربع جلسات بالتوازي؛ تتناول الجلسة الأولى موضوع تحويل التقييم من خلال الشراكات وتستعرض الجلسة عدة شراكات بين المنظمات الدولية والنظراء الوطنيين لتحويل التقييم في سياق أهداف التنمية المستدامة، أما الجلسة الثانية ستتناول موضوع التقييم وأهداف التنمية المستدامة، وسيتم خلالها استعراض الخبرات الدولية في مجال إعداد وتقييم استراتيجيات التنمية المستدامة، مع أمثلة من دول فنلندا ونيجيريا وبنجلاديش.



وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان تحويل التقييم: مبادئ ضمان التقييم لا تتخلف عن الركب حيث ستقدم هذه الجلسة توصيات ورش العمل التدريبية السابقة للمؤتمر، كما سيتم اقتراح المبادئ التوجيهية التي يمكن للممارسين استخدامها لضمان الإنصاف في تصميم التقييم وتنفيذه، أما الجلسة الرابعة في اليوم الأول فستناقش التقييم وأهداف التنمية المستدامة من حيث النوع الإجتماعي، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتتناول الجلسة الخامسة موضوع: أدوات التقدم في نظم التقييم الوطنية، وستعرض هذه الجلسة تجربة السنغال وأوغندا في هذا المجال، تليها مناقشة حول استخدام أداوات التقييم من قبل الكيانات الحكومية، أما الجلسة السادسة والأخيرة في اليوم الأول ستنعقد تحت عنوان" تقييم إنجاز أهداف التنمية المستدامة: الدروس المستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص".