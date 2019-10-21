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توك شو

عيب.. أحمد موسى: أصحاب المصالح حرفوا حديثي عن مفتاح الحياة بالأقصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:34 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، "البعض حرف حديثي عن مجسم مفتاح الحياة أمام معبد الأقصر من أجل تصدير الأزمات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "قمت بعرض مشكلة أهالي الأقصر ولم يتحدثوا عن شيء آخر وقمت بنقل مطالب أهالي الأقصر بنقل مفتاح الحياة من أمام المعبد".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "عيب.. يتم تحريف حديثي عن مفتاح الحياة بالأقصر، والبعض يدعون إلى شن حملة ضدي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، "وصل الأمر بالبعض لإلصاق التهم والافتراءات والأكاذيب وبث الشائعات، وأنا طالبت بنقل مجسم مفتاح الحياة لمكان آخر فقط".

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