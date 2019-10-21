على هامش مباراة الدوري.. بيراميدز يهدي رئيس الإنتاج الحربي درعا تذكارية

أهدى ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، درع النادى هديةً تذكارية للواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربي، على هامش مباراة الفريقين التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، في الدوري الممتاز.





وفاز بيراميدز على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد السلام ليحصد الفريق 3 نقاط غالية تضعه على قمة الدوري برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.





وقدم اللواء أشرف عامر درع نادى الإنتاج إلى ممدوح عيد ورحب بالنادي في استاد السلام، مرحبا بمبادرة التعاون بين الناديين.





وأكد المدير التنفيذى لبيراميدز خلال منح الدرع، أنه سيكون هناك تعاون مستمر بين الناديين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.