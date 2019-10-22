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توك شو

أحمد موسى: تقرير بلومبرج وضع مصر في قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم 2024.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير بلومبيرج تحدث عن وضع الاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من الآن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقرير أكد ان مصر سوف تكون ضمن أقوى 20 دولة في الاقتصاد على مستوى العالم في 2024".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" محركات النمو الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة ستشهد زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر، وتدخل قائمة العشرين الأقوى في العالم، وسوف تشارك مصر في زيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي".
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