أحمد موسى: تقرير بلومبرج وضع مصر في قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم 2024.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير بلومبيرج تحدث عن وضع الاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من الآن.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقرير أكد ان مصر سوف تكون ضمن أقوى 20 دولة في الاقتصاد على مستوى العالم في 2024".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" محركات النمو الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة ستشهد زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر، وتدخل قائمة العشرين الأقوى في العالم، وسوف تشارك مصر في زيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التقرير أكد ان مصر سوف تكون ضمن أقوى 20 دولة في الاقتصاد على مستوى العالم في 2024".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" محركات النمو الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة ستشهد زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر، وتدخل قائمة العشرين الأقوى في العالم، وسوف تشارك مصر في زيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي".