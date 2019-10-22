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توك شو

مدرس بـ إعلام القاهرة: الـ فيس بوك من أكثر المواقع نشرا للأخبار المفبركة.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة آلاء فوزي، المدرس المساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، إن الأخبار المفبركة مؤثرة جدا، مؤكدة أن هناك دراسات عالمية أجريت حول ذلك الموضوع، منها واحدة على نحو 25 ألف مستخدم فى 25 دولة حول العالم.

وأوضحت المدرس المساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، خلال لقائها فى برنامج الحياة اليوم، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى نشر الأخبار المفبركة ، لافتة إلى أن الدراسة المشار إليها آنفا أثبتت أن 87% من المصريين قالوا إنهم تعرضوا لأخبار زائفة خلال هذا العام.

وتابعت المدرس المساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، أن أكثر المواقع التى تنشر تلك الأخبار الزائفة هو فيس بوك ويأتي بنسبة 81% من نسبة تلك الأخبار.

وأضافت الدكتورة آلاء فوزي، أن معظم الأخبار الزائفه التى كانت تنشر على فيس بوك، كانت متصلة بالجانب الاجتماعي مثل الأدوية وأن تلك الوصفات الطبية التى كانت تنشر أغلبها خاطئ ويودي بحياة المريض إلى الموت، موضحة أن هناك جانبا سياسيا آخر لنشر تلك الأخبار الزائفة وكان هذا الجانب يتمثل فى نشر الأخبار السياسية الخاطئة والإشاعات المغرضة التى كانت ضد مصلحة الوطن.
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