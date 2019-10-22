رغم تقليل الكاش.. البنك المركزي يرفع طباعة عملة الـ200 جنيه إلى 326.3 مليار يوليو الماضي



وفقا لخطة البنك المركزي فإن هناك إجراءات لتقليل التعامل بالكاش والتوسع في زيادة التحصيل والدفع الإلكتروني عبر بطاقات الإئتمان، ضمن مقتضيات الشمول المالي وميكنة المعاملات المالية علي مستوي الحكومة ومقدمي الخدمات والجمهور.



وتسعي البنوك العاملة في مصر لتحديث وحدتها و وفروعها لتقديم خدمات ميسرة للعملاء من خلال زيادة استخدامات تطبيقات الهواتف المحمولة في عمليات سحب وإيداع الأموال إلكترونيا و القيام بإجراءات الشراء والتحويل و إدارة المحافظ الإلكترونية بآليات ميسرة، بغرض تقليل استخدامات الأوراق للمحافظة علي البيئة وإحكام الرقابة علي المعاملات المصرفية التي تتم داخل الدولة.



رفع البنك المركزي المصري من عمليات طباعة عملة الـ200 جنيه لتصل تكلفتها 326.3 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي بعد أن كانت 325.913 مليار جنيه في يونيو السابق بزيادة بلغت 378 مليون جنيه، ومقارنة بـ 325.973 مليار جنيه بنهاية ماية 2019 بفارق 327 مليون جنيه.