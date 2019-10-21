الحزن في القلب.. أول صورة لوالدة هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد صورة جديدة لوالدتها عبر خاصية استوري على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت والدة هنا الزاهد ببنطال أسود مع أمين أسود لامع وهي مبتسمة، وكتبت هنا على صورة والدتها: "ماما الكيوت".



وكانت هنا الزاهد قد توقفت مؤقتا عن نشر أي صور لها منذ وفاة النجم طلعت زكريا زوج والدتها الذي وافته المنية منذ ثلاثة أسابيع.