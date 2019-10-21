صدمة أب.. ابنته تناولت 18 علبة زبادي في 10 دقائق

أصيب أب بريطاني بحالة من الذهول والقلق بعدما ترك ابنته الصغيرة قليلا، ليعود ويجدها قد تناولت 18 علبة زبادي في 10 دقائق.



ونشر أرون وايشال، من منطقة نوتينجهام البريطانية، صورة لابنته أوليفيا، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، جالسة في هدوء بعد أن تركت أمامها عبوات الزبادي الفارغة، بعد أن أخذتها من الثلاجة حيث كان والدها يقوم بإصلاح سور في الحديقة الخلفية للمنزل.



وفزع الأب من المشهد، ونادى خطيبته التي تتولى رعاية الطفلة حيث رفضت تصديق أن الطفلة أكلت كل هذه العبوات، إلا أن وايشال أكد أنها هي من أكلتهم لأنها أخبرته بذلك.



وقال وايشال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إن أوليفيا لم تعان من أي تداعيات في المعدة بعد حالة الشراهة التي انتباتها، بل إنها تمكنت من تناول العشاء بالكامل في وقت لاحق من تلك الليلة.