Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة حول إنشاء شركة قابضة للنقل العام تخدم المحافظات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
النائب رضوان الزياتى
النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
Advertisements
أسامة علي
أعلن النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدمه بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وهيئة النقل العام، بشأن النقل العام والجماعي في مدينة الخانكة.

وأوضح رضوان الزياتي خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أنه تم سحب 3 خطوط للأتوبيس كانت تخدم مدينة الخانكة واصبح المترو هو وسيلة النقل العام الوحيدة التى تصل للمدينة، لافتا إلى أن هذا الأمر ترك المواطنين عرضة لاستغلال السائقين.

وفى سياق متصل متصل أعلن رضوان الزياتي تقدمه بطلب إحاطة لوزير النقل ووزارة التنمية المحلية لإنشاء شركة قابضة للنقل، على ان تكون لها فروع فى جميع محافظات مصر، وتوفر خدمات النقل الجماعى بين مراكز كل محافظة.

وأكد رضوان الزياتي أن هذا الأمر يخلق فرص عمل لكثير من الشباب، إضافة إلى انه سيمثل مصدر دخل لكل محافظة.
Advertisements

ترشيحاتنا

حسام البدري: شارة قيادة المنتخب الوطني لا تمنح لأي شخص مهما كان تاريخية

صور جديدة من حفل الزفاف.. ملك قورة توجه رسالة إلى شقيقتها بعد الزواج

أصالة والخيانة.. القصة الكاملة من اتهام طارق العريان إلى رد نسرين طافش

الحزن في القلب.. أول صورة لوالدة هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا

أول تعليق من إيهاب جلال على بيان المصري

حاول التعدي عليها جنسيا.. ننشر اعترافات قاتل ربة منزل بالمنوفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور