طلب إحاطة حول إنشاء شركة قابضة للنقل العام تخدم المحافظات

أعلن النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدمه بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وهيئة النقل العام، بشأن النقل العام والجماعي في مدينة الخانكة.



وأوضح رضوان الزياتي خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أنه تم سحب 3 خطوط للأتوبيس كانت تخدم مدينة الخانكة واصبح المترو هو وسيلة النقل العام الوحيدة التى تصل للمدينة، لافتا إلى أن هذا الأمر ترك المواطنين عرضة لاستغلال السائقين.



وفى سياق متصل متصل أعلن رضوان الزياتي تقدمه بطلب إحاطة لوزير النقل ووزارة التنمية المحلية لإنشاء شركة قابضة للنقل، على ان تكون لها فروع فى جميع محافظات مصر، وتوفر خدمات النقل الجماعى بين مراكز كل محافظة.



وأكد رضوان الزياتي أن هذا الأمر يخلق فرص عمل لكثير من الشباب، إضافة إلى انه سيمثل مصدر دخل لكل محافظة.